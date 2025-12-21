В Ярославле определили стоимость парковки для оператора каршеринга

В Ярославской области стоимость льготной парковки для оператора каршеринга составит 6 тыс. руб. в год. Приказ заместителя председателя правительства Ярославской области — министра дорожного хозяйства и транспорта Романа Душко об этом опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобили каршеринга в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Автомобили каршеринга в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Ранее правительство области внесло в перечень государственных услуг «внесение в реестр парковочных разрешений на льготное размещение транспортных средств, предоставляемых в рамках каршеринга».

Абоненты каршеринга будут пользоваться платным парковочным пространством бесплатно, за них это сделает оператор. Напомним, для нельготных категорий в Ярославле абонемент на платную парковку автомобиля категории «B» в день стоит 700 руб., в месяц — 7 тыс. руб., в год — 60 тыс. руб.

Антон Голицын