Неудобный соперник

Петербургский СКА уступил на своей площадке «Спартаку» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2. Судьбу встречи решили ошибки игроков, тренеров армейцев и, возможно, судей, но в целом москвичи были сильнее и заслуженно победили.

Гости победили со счетом 2:1 и приблизились к СКА в турнирной таблице Западной конференции — команды разделяют очко

Это была уже вторая игра СКА и «Спартака» в этом сезоне. В первой, состоявшейся в Москве, верх взяли красно-белые, которые выиграли 3:1. И в субботней дуэли, которая состоялась в Ледовом дворце, они имели преимущество. Это был редкий случай в хоккее, когда игра смотрелась, шла на высоких скоростях, но шайбы влетали в ворота редко. И хотя зрители на трибунах не скучали, им не хватало реализации моментов.

В отличие от матчей с «Шанхаем» и «Ак Барсом», когда СКА пропускал голы в первом периоде, на этот раз он оставил свои ворота в неприкосновенности за стартовые 20 минут, а сам изменил на табло нолик на единичку. На второй минуте хозяевам удалась быстрая атака, которую завершил добиванием американский легионер Рокко Гримальди. Но потом инициативой завладел «Спартак». Петербуржцы совершали много потерь шайбы, о чем на пресс-конференции сказал их главный тренер Игорь Ларионов, вернувшийся на мостик после непродолжительной болезни. Хорошо еще, в воротах СКА надежен был Артемий Плешков, иначе счет уже до первой сирены изменился бы не в пользу хозяев.

Во второй двадцатиминутке произошел, наверное, ключевой момент матча, когда судьи на пять минут удалили с площадки форварда СКА Валентина Зыкова, посчитав, что он совершил грубый прием против нападающего «Спартака» Ивана Воробьева. Тренер армейской команды Ларионов, посмотрев позже видеоповтор, не согласился с этим решением, о чем опять-таки поведал представителям СМИ. Ну а «Спартак», получив преимущество, сразу его реализовал. Шайбу в ворота Плешкова добил форвард Михаил Мальцев. В этом моменте голкипер СКА не закрыл «домик». Правда, из дальнейших четырех с половиной минут большинства гости выгоды извлечь не сумели.

В третьем периоде на площадке шла равная борьба, но красно-белые действовали острее у чужих ворот и надежнее у своих. Не случайно они перебросали в этом матче СКА почти вдвое (41 бросок против 22). Решающий гол был забит за четыре с лишним минуты до сирены нападающим гостей Иваном Воробьевым: он совершил сольный проход и завел шайбу в дальний угол. После этого тренеры СКА взяли запрос на возможное нарушение правил со стороны соперника в ходе атаки. Судьи его не удовлетворили, посмотрев «видео», и армейцы были наказаны двухминутным штрафом. Петербуржцы в меньшинстве выстояли, но время было упущено, и потом они вшестером, — когда заменили голкипера, — не сумели переиграть оборону «Спартака». Гости победили со счетом 2:1 и приблизились к СКА в турнирной таблице Западной конференции — команды разделяют очко. Клуб из Петербурга пока удерживает шестое место.

Армейцам осталось провести в этом году матчи против минского «Динамо» и «Сочи» в других городах и против «Шанхайских драконов» на «СКА Арене». Так что болельщики еще увидят свою команду в Петербурге. «Драконы» в последнее время не блещут результатами, потерпев семь поражений в восьми играх. Они вывалились из восьмерки и занимают девятое место на Западе, отставая от ЦСКА, который на восьмом, на четыре очка. В команде началась чистка состава: клуб отказался от услуг канадского форварда Райана Спунера, разорвав с ним контракт. Но встреча с «Шанхаем» все равно будет для СКА принципиальной, так как сойдутся команды из одного города и никто не захочет проигрывать в канун Нового года.

Кирилл Легков