В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу

В Севастополе снова объявили воздушную тревогу — это уже третий раз за день. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Из-за тревоги остановился наземный и морской транспорт. МЧС призывает людей сохранять спокойствие и не паниковать.

Жителям советуют укрыться в безопасном месте. Если вы дома, лучше держитесь подальше от окон.

UPD: Отбой воздушной тревоги в 19:30 мск.

Первую воздушную тревогу объявляли около 14:35 мск.

Мария Удовик