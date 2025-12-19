В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу
В Севастополе снова объявили воздушную тревогу — это уже третий раз за день. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Из-за тревоги остановился наземный и морской транспорт. МЧС призывает людей сохранять спокойствие и не паниковать.
Жителям советуют укрыться в безопасном месте. Если вы дома, лучше держитесь подальше от окон.
UPD: Отбой воздушной тревоги в 19:30 мск.
Первую воздушную тревогу объявляли около 14:35 мск.