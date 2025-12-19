Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Что будут исследовать на СКИФе

  • технологии и материалы для новых и возобновляемых источников энергии, включая солнечную и водородную энергетику;
  • технологии эффективной транспортировки электроэнергии, в том числе на базе устройств и систем технической сверхпроводимости;
  • структурно направленный дизайн новых функциональных и конструкционных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками;
  • новые лекарственные препараты высокоизбирательного действия;
  • технологии мониторинга, прогнозирования состояния и охраны окружающей среды;
  • технологии извлечения ценных элементов из разбавленных руд и повторного использования промышленных отходов;
  • специальные и оборонные технологии;
  • новые ИТ-технологии и технологии работы с большими данными;
  • новые образовательные технологии по подготовке научных и инженерных кадров высшей квалификации;
  • пояс внедрения — трансфер передовых научных знаний в новые промышленные продукты и технологии.

