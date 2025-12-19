Что будут исследовать на СКИФе

- технологии и материалы для новых и возобновляемых источников энергии, включая солнечную и водородную энергетику;
- технологии эффективной транспортировки электроэнергии, в том числе на базе устройств и систем технической сверхпроводимости;
- структурно направленный дизайн новых функциональных и конструкционных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками;
- новые лекарственные препараты высокоизбирательного действия;
- технологии мониторинга, прогнозирования состояния и охраны окружающей среды;
- технологии извлечения ценных элементов из разбавленных руд и повторного использования промышленных отходов;
- специальные и оборонные технологии;
- новые ИТ-технологии и технологии работы с большими данными;
- новые образовательные технологии по подготовке научных и инженерных кадров высшей квалификации;
- пояс внедрения — трансфер передовых научных знаний в новые промышленные продукты и технологии.
