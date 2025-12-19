Над Черным морем сбили один украинский беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ, в период с 8:00 до 18:00 по московскому времени девять БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области, по одному — над Брянской и Самарской областями, а также над акваторией Черного моря.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее в Краснодарском крае была введена административная ответственность за съемку и распространение материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, падением беспилотников и местами дислокации военных подразделений. Соответствующие поправки были утверждены на 72-й внеочередной сессии Законодательного собрания края.

Согласно принятому закону, штрафы для граждан составляют от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За повторное нарушение предусмотрены более жесткие санкции: до 5 тыс. руб. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для организаций.

Как пояснил руководитель управления региональной безопасности администрации Краснодарского края Евгений Чупров, норма реализует поручение президента РФ и направлена на предотвращение распространения информации, позволяющей установить расположение военной техники, пунктов дислокации войск и последствия чрезвычайных происшествий. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что документ стал ответом на продолжающиеся попытки игнорировать действующие в регионе ограничения на съемку и публикацию подобного контента.

Мария Удовик