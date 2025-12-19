В парке «Краснодар» появились новые арт-объекты в рамках коллаборации с T2

T2 совместно с парком «Краснодар» подготовила для гостей популярной достопримечательности новую точку притяжения. Здесь гости могут согреться у кубов-грелок и сделать стильные фото на фоне ярких инсталляций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Т2 Фото: пресс-служба Т2

Парк «Краснодар» каждый год радует жителей и гостей города масштабным зимним оформлением, создавая атмосферу праздника и уютных прогулок. В этом сезоне T2 совместно с парком создала на его территории еще одну точку притяжения — стильную новогоднюю локацию, где каждый элемент продуман для комфортного отдыха и впечатляющих снимков.

Главный акцент праздничной зоны — необычные инсталляции в виде зеркальных снеговиков. Они отражают свет гирлянд и создают эффект мерцания. Рядом расположены удобные кубы-грелки, где можно согреть руки и ненадолго передохнуть. Дополняют атмосферу пихты, украшенные звездами и гирляндами цвета маджента.

Посетить зимнее креативное пространство от T2 может любой желающий до конца января 2026 года. Оно расположено в зоне «Парк облаков».

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Для нас важно быть рядом с людьми там, где они любят проводить свое свободное время. Парк "Краснодар" — одно из таких мест, и нам приятно видеть, как фирменные акценты от T2 органично вписываются в пространство, создавая новые точки для встреч, прогулок и фото. Мы рады наблюдать, как посетители замечают детали, делают снимки и делятся впечатлениями — это позволяет нам быть ближе к абонентам и участвовать в жизни города. Такие совместные проекты помогают нам лучше понимать, что важно людям, и делать их повседневные прогулки немного ярче и интереснее».

