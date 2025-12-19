Расходы бюджета 2025 года выросли в Воронежской области на 14,4 млрд рублей

В результате корректировки параметров бюджета Воронежской области на 2025 год доходы казны увеличены на 15,6 млрд руб. до 210,2 млрд. Расходы выросли на 14,4 млрд почти до 256,5 млрд. Дефицит бюджета снизился на 1,1 млрд и составляет 46,3 млрд. Об этом сообщили в Воронежской областной думе.

Уточняется, что корректировка связана с изменением поступлений доходов и перераспределением средств между министерствами. По словам председателя облдумы Юрия Матузова, дефицит является исключительно техническим.

«Реального дефицита нет»,— заявил господин Матузов.

Увеличение поступлений произошло, в том числе, за счет роста собственных налоговых и неналоговых доходов — почти на 13 млрд руб. Уточнены, в частности, налог на имущество организаций и НДФЛ. Также доходы увеличились более чем на 2,3 млрд руб. за счет целевых поступлений из федерального бюджета. В облдуме пояснили, что эти средства включаются в расходную часть в соответствии с отраслевой принадлежностью и будут направлены на развитие здравоохранения, сферы отдыха и туризма, различные социальные выплаты, поддержку аграриев и другие мероприятия.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 17 декабря депутаты Воронежской облдумы приняли во втором чтении проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Прогнозируемый объем доходов областной казны в следующем году составляет 216,9 млрд руб., включая 32 млрд руб. безвозмездных поступлений. Расходы утверждены на уровне 226,7 млрд руб. Прогнозируемый дефицит — 9,8 млрд руб.

Денис Данилов