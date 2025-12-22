Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности Земельного участка, общей площадью 435 кв. м, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Васенко (далее — Объект).

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 7 888 725 рублей. Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 394 436,25 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru) и Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

