Владимир Путин ответил на вопрос про развитие общественного транспорта в Ульяновске

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос редактора информационного агентства «Медиа 73» Андрея Белова про развитие общественного транспорта в Ульяновске. Журналист отметил, что состояние общественного транспорта является огромной проблемой для города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По словам главы государства, федеральные власти продолжают работу по поддержке закупок общественного транспорта для нужд регионов России. Это всегда рассматривалось как мера поддержки автопрома. «Что касается автотранспорта в Ульяновской области, мы с губернатором на этот счет поговорим. Я вам не обещаю прямо сейчас конкретно сказать, что является наиболее острым и в чем нуждается Ульяновская область. Но с губернатором мы это пообсуждаем. И если есть необходимость, будем оказывать ему необходимую поддержку»,— ответил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске продолжается обкатка нового троллейбуса «Адмирал» производства компании «ПК Транспортные системы» на различных маршрутах. В перспективе троллейбус с автономным ходом планируют запустить на самых востребованных направлениях, в том числе по ул. Минаева.

Андрей Сазонов