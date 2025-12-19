Депутат ЗСК Борис Юнанов удостоен медали «За заслуги перед Запорожской областью»

Это высшая награда Запорожской области, учреждённая в 2022 году для чествования жителей и других лиц, внесших значительный вклад в развитие региона

Награда прибыла в Краснодарское региональное отделения партии «Единая Россия», где и была вручена депутату краевого парламента Борису Юнанову. Парламентария поздравил секретарь Краснодарского реготделения партии, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко. Он отметил большой вклад Бориса Юнанова не только в гуманитарное обеспечение военнослужащих и гражданское население, но и в восстановление инфраструктуры.

В региональном отделении партии состоялось вручение медали «За заслуги перед Запорожской областью». Борис Юнанов поделился, что особенно значимо для него было получить награду из рук секретаря регионального отделения «Единой России», первого вице-спикера ЗСК Николая Гриценко.

«Я искренне признателен всем, кто поддерживал наши инициативы — эта медаль прежде всего отражение совместной работы большого коллектива общественников, однопартийцев и благотворителей. Для меня важно, что признание касается именно тех усилий, которые направлены на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: пострадавшим семьям, вынужденным переселенцам, пожилым гражданам и детям»,— отметил Борис Юнанов.