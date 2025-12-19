Суд в Удмуртии отказался выдворить гражданина Армении, употреблявшего марихуану

Можгинский райсуд Удмуртии принял решение не выдворять из страны гражданина Армении, проживающего в городе, за употребление марихуаны, назвав наказание несоразмерным проступку. Иностранца оштрафовали на 40 тыс. руб. за потребление наркотиков без назначения врача (ст. 6.9 КоАП). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Суд установил, что 29-летний гражданин Армении прибыл в Можгу осенью 2023 года. Он трудоустроился поваром в одном из кафе города. В сентябре 2025 года химико-токсикологическое исследование выявило у иностранца наличие каннабиноидов-тетрагидроканнабинола (ТГК, психоактивное вещество конопли).

«В судебном заседании гражданин Армении с протоколом об административном правонарушении согласился»,— говорится в сообщении. Судья учел, что иностранец длительное время проживает в стране, женат на гражданке России, имеет постоянное место жительства и работы, состоит на учете в налоговой, и пришел к выводу о несоразмерности выдворения за пределы РФ целям административного наказания. Гражданину Армении был назначен штраф в размере 40 тыс. руб.

Владислав Галичанин