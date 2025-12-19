АКРА повысило кредитный рейтинг Банка «Кубань Кредит» до уровня ВВB+ (RU), изменив прогноз на «стабильный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка «Кубань Кредит» до уровня ВВB+ (RU) со «Стабильным» прогнозом. Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценки риск-профиля на фоне устойчиво низкой доли проблемной задолженности в кредитном портфеле при стабилизации темпов его роста. Рейтинг также учитывает умеренный бизнес-профиль (bb+), сильную оценку достаточности капитала и взвешенную позицию по фондированию и ликвидности.

«Стабильный» прогноз предполагает неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. В числе ключевых допущений аналитики АКРА отмечают сохранение принятой бизнес-модели, достаточность основного капитала на уровне не ниже 9% на горизонте 12 месяцев и поддержание NIM на уровне около 5%.

«Кубань Кредит» – крупнейший банк Краснодарского края и один из ведущих региональных банков Южного федерального округа, входящий в число 60 крупнейших российских кредитных организаций по капиталу. Основные направления деятельности Банка – кредитование пищевой промышленности и АПК, торговли, жилищного строительства, а также кредитование населения.

Впервые кредитный рейтинг Банка «Кубань Кредит» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации был опубликован АКРА в 2017 году. Повышение кредитного рейтинга свидетельствует об эффективности системы управления и проводимой менеджментом Банка финансово-экономической политики.

