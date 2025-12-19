Рост продаж в новостройках Ростова составил 5%

За 11 месяцев 2025 года в новостройках Ростова-на-Дону было продано 13,4 тыс. квартир, что на 4,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда застройщики реализовали 12,8 тыс. квартир. Об этом сообщает пресс-служба bnMAP.pro.

Рост интереса к покупке квартир в новостройках отмечен в шести крупных городах России. Особенно заметные изменения произошли в Нижнем Новгороде, где спрос вырос на 22,2%. В Омске рост составил 14,7%, Воронеже — 7,9%, а в Перми — 5,2%. Наименьший прирост зафиксирован в Казани — всего 4,4%.

В январе-ноябре 2025 года в 17 крупных городах было совершено 237,9 тыс. сделок с недвижимостью, что на 8,7% год к году.

За отчетный период средняя стоимость квадратного метра в сделках с новостройками Ростова увеличилась на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В результате средняя цена лота составила 6,7 млн руб., тогда как в прошлом году она была равна 6,5 млн руб.

Москва продолжает удерживать лидирующую позицию по средней стоимости лотов в сделках. За 11 месяцев 2025 года средняя стоимость одного лота в столице достигла 21,4 млн руб. На втором месте по этому показателю оказалась Казань с результатом в 11 млн руб., а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где средняя стоимость лота составила 10,8 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в декабре 2025 года цена за один квадратный метр в новостройках Ростова-на-Дону на 18% превысила стоимость жилья на вторичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы региона составила 171,6 тыс. руб., в то время как на вторичном рынке она равна 145 тыс. руб.

Наталья Белоштейн