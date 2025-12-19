В Воронежской области количество вакансий для курьеров увеличилось на 26%

С января по ноябрь 2025 года работодатели из Воронежской области разместили на hh.ru более 2,7 тыс. вакансий для курьеров. Это на 26% выше аналогичного показателя 2024-го. Годом ранее на платформе было опубликовано 2,1 тыс. таких предложений. Это следует из исследования рекрутингового сервиса hh.ru.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным платформы, Воронежская область возглавила рейтинг регионов ЦФО (без учета Москвы и Московской области) по количеству вакансий для сотрудников службы доставки в 2025 году. В пятерку лидеров также вошли Тульская (2,2 тыс. вакансий), Калужская, Тверская (по 1,8 тыс. вакансий) и Владимирская (1,7 тыс. вакансий) области.

При этом другие регионы Черноземья также показали высокие темпы роста спроса на курьеров. В Курской области количество вакансий за год увеличилось на 89%, в Тамбовской — более чем в два раза, в Орловской — почти вдвое. Высокую динамику также показали Смоленская (рост более чем в два раза) и Брянская области (на 90%).

Егор Одегов