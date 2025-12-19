Ростов-на-Дону занял третье место по доле жилья бизнес-класса

Ростов-на-Дону поднялся на третье место в России по доле жилья бизнес-класса в общем объеме возведения недвижимости. За 2025 год показатель вырос с 25% до 29%, сообщает аналитический центр «Движение.ру» со ссылкой на данные ЕИСЖС.

В рейтинге донская столица разместилась после Москвы, где доля бизнес-класса составляет 38%, и Казани с показателем 34%. По всей стране рынок новостроек премиального сегмента продемонстрировал максимальный за пятилетие прирост — его доля достигла 16%.

По информации экспертов, главной особенностью года стало значительное замедление роста сегмента комфорт-класса и снижение доли экономичного жилья. В Ростове эта тенденция проявилась максимально: при существенном увеличении бизнес-класса доля комфорт-класса сократилась с 66% до 64%, а сегмент типового жилья уменьшился с 7% до 5%.

«Бизнес-класс, который меньше зависит от государственных ипотечных программ, показывает стабильность, тогда как возведение жилья комфорт-класса испытывает затруднения»,— пояснили специалисты аналитического центра.

Валентина Любашенко