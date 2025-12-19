21% ижевских компаний готовы выплатить премии по итогам года всем сотрудникам

В Ижевске 21% компаний сообщили, что готовы выплатить всем сотрудникам премии по итогам года, еще 21% будут делать это выборочно. Треть местных компаний отказались от дополнительных выплат. Остальные не определились. Такие данные следуют из опроса сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Среди респондентов премию ожидают 40% работников. Треть опрошенных отметили отсутствие такой практики в организации. Еще 21% ижевчан не ждут бонусов из-за нестабильного положения работодателей и по иным причинам.

Чем выше зарплата, тем больше ожидающих премию — 56% респондентов с доходом от 150 тыс. руб. в месяц. Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, надеется на бонус — 47% опрошенных.

Напомним, по предыдущим исследованиям сервиса, четверть жителей Ижевска планирует работать в новогодние праздники. Молодежь планирует делать это чаще представителей других возрастных категорий.