Вениамин Кондратьев: Краснодарский край показывает устойчивость экономики

По словам губернатора Краснодарского края, регион демонстрирует экономическую стабильность, несмотря на общероссийские вызовы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В 2026 году расходы бюджета Кубани составят 552 млрд руб. Более 382 млрд руб. направят на социальную сферу. С 1 января все социальные выплаты в регионе проиндексируют на 4%.

Краснодарский край установил рекорд по привлечению инвестиций. В 2024 году объем составил 1,1 трлн руб., а по итогам 2025 года ожидается около 1,2 трлн руб. Средства поступают не только в курортную сферу, аграрный сектор и традиционные промышленные производства, но и в высокотехнологичные отрасли — IT, радиоэлектронику, медицину и биотехнологии. Сейчас на разной стадии реализации находится более 580 инвестиционных проектов общей стоимостью 4,4 трлн руб.

«Согласно прогнозам, по итогам 2025 года ВРП региона составит 5,8 триллиона рублей. Текущую ситуацию в экономике считаем стабильной и управляемой для сбалансированного и устойчивого роста в ближайшие годы»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Заявления губернатора прозвучали на фоне сегодняшней трансляции программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Президент России сообщил, что рост ВВП страны в 2025 году составил 1%, а за три года — 9,7%. Глава государства подчеркнул, что снижение темпов роста — «сознательная плата за сохранение качества экономики».

«Нам удалось сбалансировать бюджет, причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны. Это значит, что нам в полном объеме удастся решать вопросы, связанные с выполнением социальных обязательств перед населением»,— заявил Владимир Путин.

