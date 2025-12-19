Дебиторскую задолженность воронежской строительной компании продают за 127 млн

Конкурсный управляющий обанкротившегося воронежского застройщика ООО «Фатон» Наталья Миронова выставила на торги в форме публичного предложения дебиторскую задолженность компании. Речь идет о долге петербургского ООО «Ленстрой» в 141,6 млн руб. Начальная цена лота составляет 127,5 млн руб. Информация об этом появилась на «Федресурсе».

Цена будет снижаться каждые пять дней на 5%. Максимально она может упасть до 101,9 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 22 декабря.

Воронежский арбитраж признал «Фатон» банкротом в марте 2024 года и ввел в отношении компании конкурсное производство. С заявлением о банкротстве обратилось местное ООО «Строймонтажсервис» Галины Москвичевой. Размер изначальных требований составлял 505,7 тыс. руб.

Позднее к банкротству присоединилось еще несколько кредиторов, среди которых местное строительное ООО «Мегаполис». В марте 2025-го суд включил в реестр требований кредиторов долг в 170 млн руб. перед фирмой. В августе воронежский арбитраж продлил конкурсное производство в отношении «Фатона» на шесть месяцев.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Фатон» было зарегистрировано в 2007 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Владелец — Владимир Леонов. Ранее он был директором еще трех местных компаний — ООО «Фортуна», ООО «Оптторг» и ООО «Квартал». Все они занимались оптовой торговлей прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, были ликвидированы в 2018–2020 годах. 2024 год «Фатон» отработал с нулевой выручкой и чистым убытком 499 тыс. руб.

В 2021 году региональное управление СКР заподозрило владельца и руководителя «Фатона» Владимира Леонова в уклонении от уплаты налогов на 47,8 млн руб.

Егор Якимов