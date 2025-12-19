На Кубани 63 участника СВО проходят стажировки по программе трудоустройства

В Краснодарском крае действует программа «Герои Кубани» для участников СВО, в рамках которой 63 финалиста более чем из 2 тыс. претендентов проходят обучение и стажировки в региональных ведомствах. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, кадровый проект запущен по поручению президента России Владимира Путина. Некоторые из стажеров уже трудоустроены.

По словам губернатора, помощь бойцам и их семьям является приоритетом. «Мы выстраиваем работу по принципу: их проблемы — наши проблемы»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев. За каждой семьей закреплены сотрудники местных администраций.

В регионе всем, заключающим контракт с Министерством обороны, выплачивается до 3 млн руб. Дети участников СВО получают приоритетное право на места в детских садах, бесплатное питание в школах и отдых в здравницах. Также предусмотрена компенсация расходов на газификацию до 115 тыс. руб. и оздоровление в санаториях края до 130 тыс. руб.

Участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами, могут претендовать на бесплатную землю под садоводство, огородничество и индивидуальное жилищное строительство. В Краснодарском крае выдано около 1,4 тыс. таких участков.

Кроме того, участники спецоперации и их дети имеют право первоочередного зачисления в учреждения высшего и среднего профессионального образования на бюджетные места.

Тема поддержки участников специальной военной операции поднималась во время прямой линии президента России. Владимир Путин отметил необходимость помощи участникам СВО в поиске себя в гражданских профессиях и поблагодарил регионы за тиражирование федерального опыта.

Елизавета Ершова