Власти Дона ищут соинвестора для первого сахарного завода

В Ростовской области ведется активная работа по поиску соинвестора для строительства первого сахарного завода. Инициатива исходит от правительства региона и «Международной сахарной корпорации» (МСК). Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные гендиректора компании Ларисы Пантелеевой.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект строительства завода в Целинском районе представлен на инвестиционном совете. Он отличается наличием всей необходимой проектной документации, что значительно ускоряет процесс запуска строительства. Общая стоимость реализации проекта составляет 16,7 млрд руб. Компанией «МСК» был инициирован и профинансирован весь комплекс проектных работ.

Госпожа Пантелеева сообщила, что компания продолжает работу над проектом, однако внешнеполитические условия осложнили привлечение инвесторов из стран-партнеров, с которыми ранее велись переговоры (включая китайскую CNMET LTD). В прошлом году потребность в финансировании составляла 21,7 млрд руб. Инициатива направлена на повышение экспортных возможностей, увеличение налоговых поступлений и создание дополнительных рабочих мест в регионе.

Наталья Белоштейн