С начала года продажи в новостройках Краснодара упали на 12%

В Краснодаре за 11 месяцев 2025 года реализовано 20,7 тыс. квартир в новостройках, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда было продано 23,5 тыс. лотов, следует из данных платформы bnMAP.pro. По снижению спроса город занимает восьмое место среди российских миллионников; более резкое сокращение зафиксировано в Самаре (37%), Челябинске (23,6%), Санкт-Петербурге (22,8%), Красноярске (19,5%), Новосибирске (15%), Волгограде (13,8%) и Екатеринбурге (12,4%).

В 17 крупнейших городах страны за 11 месяцев 2025 года зарегистрировано 237,9 тыс. проданных лотов, что на 8,7% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость квартиры в новостройках Краснодара осталась на уровне 7,1 млн руб.

Москва сохраняет лидерство по средней цене лота — 21,4 млн руб., за ней следуют Казань (11 млн руб.) и Санкт-Петербург (10,8 млн руб.). В октябре в Краснодаре было продано около 2,6 тыс. квартир, на 30% больше, чем в сентябре, общая площадь составила 116,7 тыс. кв. м, средняя стоимость лота — 7,1 млн руб., цена за квадратный метр — 162,3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков