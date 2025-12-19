На Дону полиция пресекла браконьерство на водохранилище с помощью БПЛА

Полиция Ростовской области совместно с рыбоохраной провела рейд против браконьерства на Веселовском водохранилище. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области вместе с инспекторами Нижнедонского отдела рыбоохраны «АЧТУ Росрыболовства» выявили массовые нарушения правил рыболовства. В ходе операции с применением беспилотника правоохранители обнаружили и изъяли 120 незаконных ловушек для пресноводных раков и 70 м рыболовных сетей.

«Спасенных водных обитателей вернули в естественную среду — 210 особей раков и 58 кг частиковых пород рыб получили возможность продолжить жизненный цикл в родной акватории»,— говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, работа по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов на водоемах региона, продолжается.

Валентина Любашенко