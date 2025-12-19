Аксенов призвал зарубежных инвесторов развивать бизнес в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил зарубежным предпринимателям развивать сотрудничество в регионе. Об этом сообщает ТАСС по итогам встречи руководителя республики с иностранными журналистами и блогерами в пятницу.

«Всех иностранных бизнесменов здесь МИД сопровождает. Есть мои прямые контакты с инвесторами, которые хотят вложиться в республику. Я не бюрократ, в хорошем смысле, я не чиновник, я быстро работаю. Поэтому, если у вас появятся такие предложения, мы готовы рассмотреть»,— заявил господин Аксенов.

Руководитель региона пообещал помочь предпринимателям, которые понимают свои цели на территории республики. По его словам, вопросы безопасности уже решены.

«Здесь полностью действуют законы Российской Федерации, работает правоохранительная система, так что рисков в этой части никаких нет»,— подчеркнул он.

Сергей Аксенов отметил многообразие направлений для динамичного развития в Крыму. По его словам, в регионе активно развиваются сельское хозяйство, промышленность, туризм и другие сферы деятельности.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в экономику Республики Крым с начала текущего года по состоянию на середину ноября было инвестировано свыше 133 млрд руб., что почти на 27% превышает прошлогодний показатель.

Анна Гречко