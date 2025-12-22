Десять правил здоровой жизни Ассоциации по модификации рисков
Рациональное питание. Рациональное питание — это питание человека, которое учитывает его физиологические потребности в энергетической ценности, полезных питательных веществах (белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, микроэлементы, другие полезные вещества), основываясь на данных о возрасте, заболеваниях, физической активности, занятости, окружающей среде.
Соблюдение питьевого режима. Питьевой режим — наиболее рациональный порядок потребления воды в течение суток, устанавливающий объем и периодичность, а также химический состав и физические свойства выпиваемых жидкостей с учетом вида деятельности человека, климатических условий окружающей среды и состояния организма. Правильный питьевой режим обеспечивает нормальный водно-солевой обмен, создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма.
Физическая активность. Физическая активность — вид деятельности человеческого организма, при котором активация обменных процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение человеческого тела или его частей в пространстве. Как физиологический процесс физическая активность присуща любому человеку. Она может быть низкой, если человек осознанно или вынужденно ведет малоподвижный образ жизни, и, наоборот, высокой, например у спортсмена.
Здоровый сон. Здоровый сон — это тот сон, после которого человек чувствует себя отдохнувшим. Во сне тело набирается сил, а мозг обрабатывает полученную за день информацию. Если сна недостаточно или он некачественный, мозг не успевает выполнить ночную работу и человек может чувствовать себя вялым и неспособным сосредоточиться.
Прекращение и отказ от табакокурения. Прекращение табакокурения и полный отказ от употребления любых форм табака имеет неоспоримое множество преимуществ для здоровья даже при наличии табачной зависимости у пациентов с большим стажем табакокурения.
Контроль уровня артериального давления. Кровяное давление — давление, которое кровь оказывает на стенки кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных функций и биомаркеров. Наиболее часто под кровяным давлением подразумевают артериальное давление. Кроме него выделяют следующие виды кровяного давления: внутрисердечное, капиллярное, венозное.
Контроль массы тела. Избыточная масса тела — это состояние организма, при котором имеется масса жировой ткани, превышающая диапазон, принятый для здорового тела. Этo состояние особенно распространено в тех местностях, где люди имеют легкий доступ к обильной еде и при этом ведут малоподвижный образ жизни.
Контроль уровня холестерина. Холестерин — это органическое жироподобное вещество, которое содержится в клеточных мембранах. 75% всего холестерина организм вырабатывает самостоятельно, в основном в печени и тонком кишечнике. Оставшиеся 25% поступают с пищей.
Контроль уровня глюкозы. Гликемия отражает содержание глюкозы в крови. Гликемия управляется несколькими физиологическими процессами. Уровень глюкозы колеблется к более высоким уровням после приема пищи, из-за желудочного и кишечного поглощения легко усваиваемых углеводов (низкой молекулярной массы) из пищи или путем расщепления из других продуктов питания, таких как крахмалы (полисахариды). Уровень глюкозы понижается в результате катаболизма, особенно при повышении температуры, при физической нагрузке, стрессе.
Управление стрессом. Стресс — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов (физических или психологических), нарушающих гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма.