В деревне Раболово Ленобласти сгорел рехаб

В деревне Раболово Гатчинского района Ленинградской области ликвидировали крупный пожар в двухэтажном каркасно-щитовом здании. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Огонь полностью охватил конструкцию площадью 6х8 м. Также возгорание произошло в одноэтажной пристройке размером 2х6 м.

По данным 47news, там располагался реабилитационный центр для зависимых от алкоголя и накротиков. Из горящего здания успели выбежать шесть человек, предварительно, никто не пострадал.

Артемий Чулков

