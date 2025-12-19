Мощность Азовского морпорта может увеличиться на 30% после ремонта дороги

Реконструкция участка ул. Конечной в Азове освободит транспорт от плотной застройки, повысит пропускную способность на подходах к Азовскому морскому порту и увеличит его грузооборот на 30%. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Алены Беликовой.

По информации министра, власти Ростовской области намерены передать некоторые участки дороги в федеральную собственность. В данный момент профильное ведомство занимается вопросами ремонта дорожного полотна и правового оформления этих участков.

Отмечается, что ул. Конечная не имеет единого владельца.

Наталья Белоштейн