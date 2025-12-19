Экс-чиновницу Севастополя оштрафовали за аренду здания у родственников

Ленинский районный суд Севастополя признал виновной бывшую замдиректора департамента управления делами губернатора и правительства города в злоупотреблении должностными полномочиями. Женщине назначен штраф в размере 125 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Как установило следствие, чиновница способствовала заключению государственных контрактов на аренду здания для регионального департамента здравоохранения в интересах близких родственников. Договоры заключались с нарушением конкурентных процедур, при этом помещение не соответствовало требованиям и арендовалось по завышенной стоимости.

В результате противоправных действий бюджету Севастополя причинен ущерб более чем на 5 млн руб. Кроме того, обвиняемая допустила нецелевую трату средств, выделенных из городского бюджета по субсидии для устранения нарушений в сфере антитеррористической защищенности одного из учреждений.

По данным УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, женщина полностью признала вину и частично возместила причиненный ущерб. Ее действия квалифицированы по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), максимальное наказание по которой составляет четыре года лишения свободы.

Суд также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Анна Гречко