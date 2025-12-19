В Таганроге в результате детонации БПЛА повреждены пять домов

В 10 переулке в Таганроге сдетонировали обломки БПЛА. Повреждения получили пять частных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова. Среди населения пострадавших нет.

Фото: Telegram-канал главы Таганрога Светланы Камбуловой

На месте происшествия работает комиссия по оценке ущерба. Составить заявления на матпомощь жителям помогают сотрудники ГО и ЧС.

«Если вы обнаружили упавший беспилотный летательный аппарат или его обломки, пожалуйста, не приближайтесь к этому месту»,— обратилась глава города к жителям.

Госпожа Камбулова добавила, что представители администрации остаются на связи со всеми пострадавшими и готовы поддержать каждого.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область, в Таганроге были повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля.

Наталья Белоштейн