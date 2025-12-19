У экс-чиновника в Сочи взыскали недвижимость на 27 млн рублей

В Сочи по иску прокуратуры в доход государства взыскано имущество бывшего госслужащего, приобретенное на неподтвержденные доходы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции выявила, что в период службы мужчина приобрел объекты недвижимости общей стоимостью более 27 млн руб., законность происхождения средств на их покупку не подтверждена.

Осознавая невозможность документально подтвердить источники доходов, должностное лицо зарегистрировало недвижимость на номинальных собственников из числа родственников и доверенных лиц. Суд удовлетворил иск прокуратуры, исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.

Вячеслав Рыжков