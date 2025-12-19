В Краснодаре усилили меры безопасности на новогодние праздники

Глава Краснодара Евгений Наумов провел заседание городской антитеррористической комиссии в преддверии новогодних праздников. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, оперативных служб, заместители мэра, главы внутригородских округов и руководители отраслевых департаментов, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

Участники обсудили готовность всех служб к обеспечению безопасности жителей и гостей города в предпраздничный и праздничный период. Особое внимание уделили местам массового скопления людей.

Как сообщили в администрации, крупных мероприятий в городе проводиться не будет. При этом горожане и гости краевой столицы смогут отдыхать в парках, скверах, прогуливаться по украшенной улице Красной, посещать торговые и развлекательные центры, а также учреждения культуры. На Рождество во всех храмах города пройдут праздничные службы.

Все мероприятия будут организованы с соблюдением требований безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы перейдут на усиленный режим работы.

Мэрия призывает краснодарцев проявлять бдительность, не трогать бесхозные предметы, усилить контроль за детьми и напомнить им о правилах безопасного поведения дома и на улицах.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре на новогодние и рождественские праздники организуют свыше 600 мероприятий.

Анна Гречко