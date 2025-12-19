В Краснодаре провели тестирование модернизированной системы оповещения о ЧС

В 2025 году на территории Краснодара в рамках расширения и модернизации муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) «Ростелеком» установил 93 устройства оповещения, еще 105 устройств было установлено в 2024 году и 45 — в 2023-м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ростелекома» Фото: Пресс-служба «Ростелекома»

Как рассказал директор Краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков, заказчиком проекта выступило муниципальное казенное учреждение Краснодара Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). Тестирование модернизированной системы состоялось в конце ноября: жители слышали работу сиренно-речевых установок.

Всего в рамках модернизации МАСЦО в Краснодаре планируется установить 299 объектов системы оповещения, рассказал заместитель руководителя МКУ МО г. Краснодар «ЕДДС» Мкртыч Кероян.

Как отметил господин Поляков, технологии, которые применялись в проекте,— отечественного производства. «Данная система предназначена для информирования жителей о вероятности возникновения катастроф и нештатных ситуаций природного, техногенного или военного характера. Оповещения осуществляются через громкоговорители с помощью сирены. Система используется для того, чтобы донести информацию максимальному количеству людей в случае ЧС»,— прокомментировал господин Поляков.

По его словам, Краснодар получил более современную систему оповещения, с улучшенной защитой и новым оборудованием. Система действует в современных границах Краснодара, включая Западный обход и аэропорт.

Как отметил Мкртыч Кероян, устройства оповещения установлены в разных частях города, в том числе в спальных районах. Используются два вида устройств — АС-300 и АС-600, с диапазоном действия от 300 до 600 метров.

«Система работает на защищенных кабельных каналах, и не зависит от ограничений на мобильную и радиосвязь»,— подчеркнул Мкртыч Кероян.

Сергей Емельянов