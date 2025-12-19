На декабрь номерной фонд Геленджика забронирован на 50%

Геленджик в 2025 году посетили 4,3 млн человек, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов. По его словам, поток туристов остается стабильным, курорт привлекает отдыхающих со всей страны круглый год.

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Наш курорт продолжает оставаться одним из самых востребованных мест отдыха на побережье, несмотря на все вызовы времени. Поток гостей стабильный, город привлекает жителей со всей страны круглый год. Только за первую половину декабря у нас побывало около 47 тыс. гостей. Сейчас единовременно на территории курорта находится порядка 10 тыс. туристов»,— написал мэр.

Занятость номерного фонда в декабре составила 50%, при этом крупные гостиничные комплексы полностью заполнены. На январь 2026 года бронирование достигло 35%, на февраль — 40%, на март — 45%. Как отметил Алексей Богодистов, такие цифры позволяют говорить о том, что интерес к Геленджику не только сохраняется, но продолжает расти.

Вячеслав Рыжков