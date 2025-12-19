Водитель Niisan погиб после съезда в кювет на трассе, ведущей в Приозерск
Около половины четвертого дня 18 декабря на первом километре автодороги «СПб – Запорожское – Приозерск» 33-летний водитель Nissan Tiida не справился с управлением и вылетел в кювет, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Машина опрокинулась в канаву с водой. Виновник аварии, который находился за рулем без водительских прав, скончался на месте происшествия. Его 38-летний пассажир был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.