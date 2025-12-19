В Ростовской области прокуратура взыскала в пользу пенсионерки 480 тысяч рублей

В Волгодонском районе прокуратура через суд взыскала в пользу пенсионерки деньги, похищенные мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что местная жительница перевела 480 тыс. руб. на банковский счет, указанный злоумышленниками, которые представились брокерами. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения. Инстанция удовлетворила требования, исполнение решения находится на контроле.

Константин Соловьев