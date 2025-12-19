В Адыгее осудили двух жителей Нижневартовска за организацию нарколаборатории

Верховный суд Республики Адыгея приговорил двух молодых жителей Нижневартовска к 15 годам 6 месяцам колонии за создание подпольной лаборатории и производство более 1 кг мефедрона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Установлено, что летом 2025 года молодые люди купили химические вещества для производства наркотиков на территории Краснодарского края, после чего перевезли их в поселок Четук Теучежского района Адыгеи. В частном доме они оборудовали лабораторию совместно с другими участниками преступной группы. В августе этого года началось серийное изготовление мефедрона с целью дальнейшей продажи.

Деятельность нарколаборатории была остановлена сотрудниками правоохранительных органов в конце августа 2025 года. При обыске изъяли более 1 кг готового наркотика, свыше 11 кг прекурсоров, специальное оборудование и средства защиты.

22-летний Семен Садовин и 19-летний Даниил Берсенев признаны виновными в незаконном изготовлении наркотических средств организованной группой в особо крупном размере, а также в приобретении, перевозке и хранении наркотических прекурсоров. Суд также постановил конфисковать мобильные телефоны осужденных, которые они использовали при совершении преступлений. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Алина Зорина