В Энгельсе водитель получил срок за наезд на полицейских

Суд приговорил к двум годам исправительной колонии общего режима 58-летнего жителя Энгельса. Летом он травмировал двух сотрудников полиции, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Следствие установило, что ночью с 3 на 4 июля вблизи загородного клуба «Роджер» полицейские остановили Volkswagen Passat под управлением подсудимого. Правоохранители в тот момент разыскивали фигуранта уголовного дела. По имеющейся у них ориентировке, в автомобиле мог находиться разыскиваемый.

Водитель Volkswagen отказался предоставлять полицейским документы и выходить из машины. Вместо этого он сдал задним ходом и врезался в полицейскую машину. Правоохранители попытались открыть двери и выйти, но подсудимый опять начал движение. Полицейские получили телесные повреждения.

Жителя Энгельса признали виновным по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Марина Окорокова