На ремонт многоквартирного дома в Железноводске направили более 4,7 млн рублей

На реконструкцию многоквартирного дома в Железноводске потратили более 4,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе НО СК Фонд капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НО СК Фонд капремонта Фото: НО СК Фонд капремонта

Комплексные работы провели на следующих объектах: двухэтажный дом,и трехэтажное здание в поселке Иноземцево. Ремонт провели и в здании на улице Ленина в Железноводске.

Подрядчик привел в порядок системы электроснабжения: заменил вводные кабели и распределительные линии, установил современные электрощитовые шкафы, автоматические выключатели и защитное оборудование. На объектах также обновили освещение в местах общего пользования. В ходе фасадных работ подрядчик восстановил штукатурный слой, устранил трещины, обновил отделку и защиту стен от атмосферных воздействий.

Мария Хоперская