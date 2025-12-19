В минприроды объяснили запах газа в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе

Специалисты минприроды провели обследование предприятия, из-за которого жители Ростова-на-Дону и Мясниковского района жаловались на запах «газа». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обследование провели рядом с бывшей компрессорной станцией Таганрогского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Именно там обнаружили характерный запах газа, а точнее одоранта, специального вещества, который придает характерный запах.

На предприятии, согласно плану, демонтируют емкостного парка склада одоранта, который находится на территории Мясниковского района. Сейчас проводится очистка и дегазация емкостей. При этом выбросов вредных веществ в процессе работы не допускается, а работы не представляют опасности для здоровья. Завершить демонтаж планируют ориентировочно до 24 декабря 2025 года.

Материалы обследования направили в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора, Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также в управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

Константин Соловьев