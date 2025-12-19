В Коркино приостановили работу реабилитационного центра из-за антисанитарии

Судебные приставы Коркинского городского отдела ГУ ФССП России по Челябинской области опечатали входы на территорию и в здание центра социальной адаптации «Атмосфера». Автономную некоммерческую организацию закрыли на 90 суток из-за антисанитарии, сообщает пресс-служба ведомства.

Центр в деревне Дубровка помогает в социальной адаптации лиц с зависимостями. Нарушения в работе организации выявили прокуратура и управление Роспотребнадзора во время проверки. Выяснилось, что в учреждении не следят за соблюдением санитарных норм, в том числе не контролируют качество питьевой воды. На полотках, стенах и полу есть множество повреждений, следы промоканий и поражения грибком. На инвентаре для уборки нет маркировки в зависимости от назначения помещений и видов работ. У работников отсутствуют медицинские книжки.

В отношении центра возбудили дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). На заседание суда представитель АНО не явился. Однако Коркинский городской суд признал вину организации и приостановил ее деятельность на 90 суток.

Когда постановление поступило в отдел приставов, его сотрудники выехали в центр. Руководство учреждения предупредили об ответственности за неисполнение требований работников. Постояльцев в организации на тот момент уже не было. Входы на территорию и в здание «Атмосферы» опечатали.

Виталина Ярховска