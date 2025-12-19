Продажи средств от похмелья в Ставропольском крае выросли на 57,6%

По итогам десяти месяцев 2025 года объем продаж средств от похмелья в Ставропольском крае достиг 10,5 млн руб. Это на 57,6% выше прошлогодних показателей. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, на 46% до 25,1 тыс. шт. увеличились продажи таких средств в упаковках. Средняя стоимость упаковки выросла на 8%.

Лидером рынка в регионе стал «Алка-зельтцер» (33,7%), на втором месте — «Stop похмелье» (22,6%). Третье и четвертое места заняли два вида «Consumed» (12,7% и 11,5%), а пятое место досталось «Алкодетокс» (4,2%).

Мария Хоперская