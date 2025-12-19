Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Таганроге пиротехники обезвреживают упавшие части БПЛА

В Таганроге оперативные службы обезвреживают части беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Василий Дерюгин

Работы проводятся на 10-м переулке, в границах от улицы Карла Либкнехта до улицы Водопроводной.

«Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике»,— написала глава.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», что прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.

Константин Соловьев

