В Таганроге пиротехники обезвреживают упавшие части БПЛА

В Таганроге оперативные службы обезвреживают части беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Работы проводятся на 10-м переулке, в границах от улицы Карла Либкнехта до улицы Водопроводной.

«Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике»,— написала глава.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», что прошедшей ночью воздушную атаку отразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах.

