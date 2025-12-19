Эксперт: археолог Бутягин спас сотни артефактов от черных копателей в Крыму

Российский археолог Александр Бутягин спас сотни уникальных артефактов в Крыму от черных копателей, которые в украинский период действовали беспрецедентно масштабно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на историка, заместителя председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерину Алтабаеву.

По словам эксперта, археолог проводил раскопки на Керченском полуострове с 1990-х годов, когда регион входил в состав Украины. Она также добавила, что в те годы незаконные искатели «действовали в Крыму повсеместно», а некоторые работали на заказ для высокопоставленных лиц.

«Его трудами проведена огромная научная работа, открыто множество уникальных артефактов, которые фактически спасены от черных копателей»,— отметила госпожа Алтабаева.

Эксперт считает, что благодаря деятельности ученых под руководством Александра Бутягина сотни археологических предметов попали в музей, а не в частные коллекции.

Сотрудника Эрмитажа задержали польские спецслужбы 4 декабря во время поездки из Нидерландов на Балканы. Варшавский суд арестовал археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос Киева на экстрадицию.

Представители российского посольства в Варшаве посетили ученого и поддерживают связь с его адвокатом, который обжалует решение суда. Представители Эрмитажа подчеркнули, что Александр Бутягин соблюдал международные нормы проведения археологических исследований.

В Эрмитаже Александр Бутягин возглавляет сектор археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и руководит Мирмекийской экспедицией в Керчи. В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили ему обвинение за проведение раскопок в Крыму.

Анна Гречко