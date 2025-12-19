Бастрыкину доложат о разработке карьера на Урале после жалобы жителей Путину

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по информации о нарушении прав жителей поселка Зюзельский в Свердловской области после их обращения к президенту России Владимиру Путину, передает Следком. Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

В обращении к президенту уральцы рассказали о проблемах, связанных с разработкой щебеночного карьера в непосредственной близости от поселка в Полевском муниципальном округе. По их словам, работы на карьере могут загрязнить местную реку и водоносный горизонт — почвенный слой, который состоит из пород с пористой структурой, способной накапливать и транспортировать воду.

По данным портала «Полевской 24», в ноябре компания «Железянский рудник» проводила взрывные работы на щебеночном карьере очень близко к Зюзельскому — это напугало жителей не только вероятностью загрязнения ядовитыми отходами Северского пруда и реки Чусовая, но и возможностью повреждения домов от взрывов. При этом поселок находится над затопленной серно-кобальтовой шахтой и рядом с шламоотходными хранилищами Полевского криолитового завода и предприятия «Гидромедь». По словам первого замглавы Полевского округа Андрея Федюнина, работы проводятся по разрешению Ростехнадзора.

