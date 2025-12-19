На Ставрополье средний чек покупки красной икры достиг 4,3 тысячи рублей

В ноябре и декабре 2025 года в Ставропольском крае до 4,3 тыс. руб. увеличился средний чек покупки красной икры. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службе компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За килограмм зернистой (натуральной) красной икры жители Ставропольского края в среднем отдают 9,7 тыс. руб. Стоимость снизилась на 6%, а количество покупок за исследуемый период выросло на 12%.

Лидерами продаж остаются горбуша, кета и нерка. Кроме этого, потребители снова стали чаще покупать красную икру по 500 гр.

Мария Хоперская