РЖД ввели дополнительные «Сапсаны» перед Новым годом

Между Санкт-Петербургом и Москвой в последние дни 2025 года будут ходить дополнительные «Сапсаны». Их ввели, чтобы удовлетворить спрос пассажиров.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе компании, поезда будут следовать по маршруту с 27 по 31 декабря. Речь идет об утренних рейсах: из Москвы поезд отправится в 11:40 (№ 766), из Петербурга — в 11:00 (№ 763).

В РЖД добавили, что при повышенном спросе готовы увеличить количество рейсов или составность поездов. До этого в компании объявили, что стоимость поездки в эконом классе 31 декабря и 1 января будет начинаться с 2025 и 2026 рублей соответственно.

Татьяна Титаева