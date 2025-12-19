На Кубани вклад креативных индустрий составил 2,8% ВРП

Вклад креативных индустрий во внутренний региональный продукт (ВРП) Краснодарского края составляет 2,8%. Креативная экономика региона формирует 132,3 млрд руб. валовой добавленной стоимости (ВДС) в год. Об этом на заседании Краснодарского Столыпинского клуба рассказал доктор экономических наук, заслуженный экономист Кубани, профессор Александр Полиди.

Как отметил господин Полиди, по сравнению с тремя крупнейшими агломерациями (Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью) регион демонстрирует сопоставимое присутствие в секторе, что указывает на наличие сформировавшегося рынка и устойчивой структуры участников.

По мнению спикера, наиболее важным результатом является опережающий рост ВДС креативных индустрий относительно темпов роста ВРП Кубани, особенно в 2021–2023 годах. Это означает, что креативный сектор развивается быстрее «традиционной» экономики региона и уже выступает точкой локального экономического ускорения.

Однако в рейтинге ежегодного исследования Высшей школы экономики регионального индекса креативных индустрий (РРИКИ) Кубань занимает лишь 29-е место. Исследование фиксирует снижение позиций по трем ключевым блокам — социально-экономическим условиям, культурной среде и экономике креативных индустрий — при одновременном улучшении показателей блока «Поддержка креативных индустрий».

Как отмечает Александр Полиди, регион демонстрирует умеренный уровень развития креативного сектора, опираясь преимущественно на меры поддержки и активность туристско-культурной среды, но уступая по уровню цифровизации, интеллектуальной собственности и доле креативных индустрий в экономике.

«Агломерация обладает развитой сервисной экономикой, сильной миграционной динамикой, молодым населением и растущим спросом на современную культуру и инфраструктуру. Однако на уровне внешнего восприятия регион не ассоциируется с креативной экономикой: нет идентичности, отсутствуют узнаваемые проекты, культурные коды распылены. Креативные индустрии развиваются точечно, без общего контекста и без связи с брендом территории»,— резюмирует профессор.

