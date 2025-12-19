В Ростове-на-Дону восстановили энергоснабжение после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону восстановили энергоснабжение, отключение которого произошло в результате ночной атаки на город беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме того, настоящее в столице региона началось возобновление подачи электричества и отопления. Как ранее писал «Ъ-Ростов», из-за обрыва высоковольтной линии электропередач без электричества, отопления и водоснабжения осталась часть Советского и Октябрьского районов.

Информация о функционировании школ и детских садов, по данным Александра Скрябина, доводится через родительские чаты.

Константин Соловьев