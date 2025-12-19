На улице Военной в Екатеринбурге закроют движение для строительства канализации

Движение транспорта на улице Военной в Екатеринбурге будет ограничено с 23 декабря 2025 года по 22 января 2026 года, сообщили в мэрии. Ограничение вводится компанией «Актив Эффект» для проведения работ по строительству ливневой канализации.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Спецзастройщик планирует перекрыть участок дороги от дома №7а до дома №9. В связи с этим будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 81 и № 89.

В период проведения работ автобусы не будут останавливаться на остановках «Титова» на улице Военной и «Военная» на улице Титова. Маршруты общественного транспорта будут направлены в обе стороны по улицам 8 Марта, переулку Рижскому и улице Патриса Лумумбы.

Ирина Пичурина