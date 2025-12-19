В Ростове без теплоснабжения из-за обрыва ЛЭП остались 158 многоэтажек
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону из-за аварийного отключения электроэнергии остановлены котельные на улицах Таганрогской и Гагринской. Без отопления остались 158 многоквартирных домов (МКД). Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Над восстановлением электроснабжения работают специалисты АО «Донэнерго».
Сроки окончания работ уточняются, отметила министр.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», из-за обрыва высоковольтной ЛЭП во время атаки БПЛА обесточились прямые и резервные линии электроснабжения нескольких водопроводных и канализационных насосных станций.
Водоснабжение ограничено в микрорайонах Военвед, Болгарстрой, Стройгородок, Северо-Западная промзона, на улице Содружества от Еременко до 339-й Стрелковой Дивизии. С пониженным давлением вода подается в микрорайон Левенцовский.