Ростов-на-Дону вошел в рейтинг по темпам роста продаж квартир в новостройках

В Ростове-на-Дону за 11 месяцев 2025 года заключили около 14,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) по приобретению квартир в новостройках. Показатель в сравнении с аналогичным периодом вырос на 6,7%. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Таким образом, столица региона вошла в тройку городов-миллионников с положительной динамикой и делит с Краснодаром четвертое-пятое место по объему продаж первичного жилья. Отмечается, что рост объемов сделок с новостройками Ростова-на-Дону демонстрировал рост с весны, постепенно увеличиваясь с 1 тыс. договоров в мае до 2,3 тысяч в ноябре.

Общая площадь проданных за 11 месяцев квартир составила более 650 тыс. кв. м. В ноябре относительно октября объем продаж квартир в новостройках Ростова-на-Дону вырос на 14,3%, относительно ноября прошлого года — удвоился. По данным экспертов, сезонное повышение покупательской активности в декабре может еще значительнее увеличить разрыв по итогам полного года.

Константин Соловьев